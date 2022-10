Arriva una svolta per la circolazione stradale su via Appia e via Colonne dopo mesi di disagi dovuti ai lavori Eav. Questa mattina – fa sapere il sindaco di Melito, Luciano Mottola – si è tenuta una riunione fiume all’interno del Comune.

Svolta traffico in via Appia e via Colonne, ritorna il doppio senso di marcia

Il primo cittadino di Melito ha incontrato il sindaco di Sant’Antimo, Massimo Buonanno, e l’assessore del Comune di Giugliano, Francesco Mallardo. I tre esponenti politici hanno richiesto un incontro urgente all’Eav ed all’Ascosa che per conto dell’Ente si occupa dei lavori. “Con gli assessori Cosimo Amente (Melito), Piero Angelino (Sant’Antimo) ed il consigliere comunale Innocenzo Treviglio (Sant’Antimo) – spiega Mottola in un post – abbiamo rappresentato le nostre proposte che garantiranno una più fluida circolazione.

Torna anzitutto il doppio senso di marcia in via Appia in direzione Aversa. Allo stato attuale si può procedere infatti soltanto da Aversa in direzione Melito. Dalla prossima settimana si tornerà a circolare anche in direzione opposta grazie a una corsia appositamente tracciata per gli automobilisti. Più complicato invece lo sblocco della viabilità alle Colonne. “A partire da novembre sarà consentito il transito dei veicoli anche in uscita verso l’incrocio – si legge nel comunicato del sindaco di Melito -, in modo da alleggerire la viabilità in via Lago Maggiore”.