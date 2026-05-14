Davide Ballerini conquista la sesta tappa del Giro d’Italia, la Paestum-Napoli di 141 chilometri, al termine di una giornata resa insidiosa dalla pioggia. Il corridore della Xds Astana ha piazzato l’attacco decisivo sul pavé bagnato degli ultimi 400 metri, proprio mentre una rovinosa caduta coinvolgeva gran parte dei velocisti.

Giro d’Italia a Napoli, Davide Ballerini si aggiudica la tappa: caduta di gruppo prima del traguardo

Ballerini è riuscito a evitare il contatto con gli altri corridori, ha preso qualche metro di vantaggio e ha poi difeso la posizione dal ritorno di Jasper Stuyven, secondo sul traguardo. Completa il podio Paul Magnier, protagonista di una straordinaria rimonta dopo essere rimasto coinvolto nell’incidente senza però finire a terra.

Per l’Italia si tratta del primo successo in questa edizione della corsa rosa e della prima affermazione di Ballerini al Giro. Giornata amara invece per Jonathan Milan, anche lui condizionato dalla caduta provocata nelle fasi finali dagli uomini della Unibet Rose Rockets. Buona la presenza azzurra anche nella top ten con Mozzato, Magli e Zanoncello piazzati tra il settimo e il nono posto.

La corsa si era animata fin dai primi chilometri con l’attacco di Edward Planckaert e Luca Vergallito dell’Alpecin Premier Tech. Successivamente si sono aggiunti Mattia Bais della Polti VisitMalta e i due corridori della Bardiani CSF 7Saber, Martin Marcellusi e Manuele Tarozzi. Il gruppo, però, non ha mai lasciato troppo spazio ai fuggitivi, mantenendo il distacco entro i 50 secondi prima di chiudere definitivamente l’azione a circa 30 chilometri dall’arrivo.

Nel finale, dopo il lungo tratto in superstrada, le squadre dei velocisti hanno iniziato a organizzare i rispettivi treni per preparare la volata. A decidere tutto è stata però la maxi caduta all’ingresso del rettilineo conclusivo, che ha cambiato completamente gli equilibri e spalancato la strada al trionfo di Ballerini.