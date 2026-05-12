Sit-in di protesta dei cittadini questo pomeriggio all’esterno del deposito Eav che sta sorgendo lungo la via Appia tra Giugliano e Sant’Antimo: i lavori di movimento terra stanno sollevando nubi di polvere che invadono gli appartamenti di via Carlo Pisacane e di via Giardini (GB Futura). I residenti lamentano problemi respiratori e rumori molesti.

Giugliano, sit-in di protesta fuori deposito EAV di via Appia: “Respiriamo polvere da due mesi”

Gli assessori giuglianesi, Alfonso Sequino e Genny Guarino, insieme al consigliere di opposizione Francesco Mallardo, hanno incontrato i responsabili del cantiere Eav per trovare una soluzione e ridurre i disagi ai danni dei residenti. Spunta l’ipotesi di installare dei teloni per contenere la dispersione di terra e polvere.

Sono in corso i sopralluoghi nelle abitazioni dei cittadini per constatare i problemi provocati dai lavori in corso. Sono 23 gli ettari che saranno convertiti dalla Regione Campania in un grosso deposito per il rimessaggio e la manutenzione della Linea Napoli-Giugliano-Aversa della Metropolitana. Ancora irrisolto il nodo delle compensazioni che toccherebbero alla città di Giugliano.