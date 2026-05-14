Giro d’Italia in Campania, partenza da Paestum: tappe a Cardito, Afragola e Caivano

Per il quinto anno consecutivo Napoli torna protagonista del Giro d’Italia. Oggi, 14 maggio 2026, la città ospita infatti l’arrivo della sesta tappa della 109esima edizione della corsa rosa, un appuntamento che coinvolgerà numerosi comuni della Campania tra paesaggi suggestivi, eventi collaterali e modifiche alla viabilità.

Partenza del Giro d’Italia da Paestum e passaggio a Nola, Afragola, Cardito e Caivano

La frazione odierna partirà da Paestum alle 13.50 e si concluderà nel cuore del capoluogo partenopeo dopo 141 chilometri attraversando località ricche di storia, cultura e tradizioni. Il percorso unirà simbolicamente l’antica Poseidonia alla moderna Neapolis, attraversando il litorale campano e diversi centri dell’area metropolitana.

Dopo la partenza dall’area archeologica di Paestum, i corridori costeggeranno il mare passando per la zona del Sele e la costa salernitana fino a Salerno, per poi dirigersi verso Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni. Successivamente la carovana entrerà nell’entroterra attraversando Nocera Inferiore e Sarno prima di arrivare nell’area nolana.

Tra i luoghi toccati dalla tappa anche Palma Campania, Nola – celebre per la Festa dei Gigli patrimonio UNESCO – e Cimitile con le sue basiliche paleocristiane. Il percorso continuerà poi verso Pomigliano d’Arco, Acerra, Afragola, Cardito e Caivano, territori simbolo di rinascita e valorizzazione urbana.

Arrivo in piazza del Plebiscito

L’ingresso a Napoli è previsto da San Pietro a Patierno. Gli ultimi chilometri porteranno i ciclisti lungo via Marina, accanto alla Basilica del Carmine e al Maschio Angioino, prima del finale spettacolare tra via Acton e via Cesario Console, con arrivo fissato in piazza del Plebiscito davanti a Palazzo Reale e alla Basilica di San Francesco di Paola.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva saranno predisposte chiusure stradali e limitazioni al traffico lungo tutto il tracciato cittadino e provinciale.

Non mancheranno eventi dedicati ai tifosi e alle famiglie. In piazza Municipio, dalle 13 alle 18, sarà aperto GiroLand, il villaggio ufficiale del Giro d’Italia organizzato da RCS, con stand, musica, bici storiche, attività per bambini e la possibilità di ammirare il celebre Trofeo Senza Fine. Previsti anche spettacoli dal vivo e animazione con RTL 102.5.

Ad anticipare il passaggio degli atleti ci sarà inoltre la tradizionale Carovana Rosa, composta da 46 mezzi e 20 performer, che distribuirà gadget e intrattenimento lungo il percorso. Le soste principali sono previste a Salerno, Sarno e Cardito.

Questi gli orari stimati del passaggio della corsa nei vari centri: Paestum tra le 13.50 e le 14.05, Salerno alle 14.46, Sarno alle 15.18, Nola alle 15.41, Pomigliano d’Arco alle 16.09, Acerra alle 16.12, Cardito alle 16.22, Afragola alle 16.33 e arrivo a Napoli previsto intorno alle 17.06.