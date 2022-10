Si chiamava Virginia Giordano e aveva appena 22 anni la vittima del drammatico incidente avvenuto domenica, 9 ottobre, sulla statale 268 del Vesuvio. Il sinistro è avvenuto tra le uscite di Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano, in direzione Angri.

Incidente sulla statale 268: addio a Virginia Giordano

Secondo quanto ricostruito, la ragazza era in compagnia del fidanzato in sella a uno scooter quando, per ragioni da accertare, la coppia è stata travolta da un’auto condotta da un uomo di origini cinesi. L’impatto è stato devastante e ha scaraventato i due ragazzi a diversi metri di distanza. Per Virginia non c’è stato niente da fare, mentre il compagno è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Illeso invece il conducente della vettura, che ora potrebbe risultare indagato per omicidio stradale. I rilievi sono affidati agli uomini della Polizia Stradale.

Il lutto

Intanto è lutto nella comunità di Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, paese di cui Virginia era originaria. Tanti i messaggi di dolore apparsi in queste ore sui social. Cordoglio nelle parole del sindaco Antonio La Mura: “Sant’Egidio piange una sua giovane figlia, strappata tragicamente all’affetto dei suoi cari e di tutti noi in giovanissima età. La notizia della morte di Virginia Giordano ci lascia tutti sgomenti e increduli. Un dolore profondo, di fronte al quale è impossibile trovare le parole. A nome mio, della mia famiglia, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Sant’Egidio del Monte Albino, sconvolta e attonita di fronte a tanto dolore, voglio esprimere le più sentite condoglianze a papà Domenico e mamma Anna, al fratello Nunzio e a tutti quanti piangono la morte prematura di Virginia”.