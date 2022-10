E’ drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto ieri, domenica 9 ottobre, sulla statale 268 del Vesuvio, già teatro in passato di molti incidenti fatali. A perdere la vita ieri una ragazza di 22 anni. Gravi invece le condizioni del fidanzato che viaggiava con lei.

Incidente sulla statale 268 tra Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano: una ragazza morta

La notizia è rimbalzata nel pomeriggio di ieri dopo le 20, quando il traffico è andato in tra le uscite di Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano: centinaia di automobilisti bloccati nel traffico in attesa dei soccorsi e dei rilievi del caso. La dinamica è ancora poco chiara: la coppia di fidanzati viaggiava a bordo dell’auto in direzione Angri quando, in circostanze da chiarire, il conducente ha perso il controllo del mezzo rimanendo coinvolto in un incidente.

L’impatto è stato fatale. La ragazza sarebbe morta sul colpo mentre il fidanzato è stato soccorso e trasportato in ospedale: verserebbe in gravi condizioni. Ferita anche una terza persona, di cui però non si conoscono le condizioni. Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione l’esatta dinamica di quanto accaduto. Rapidamente, dopo il sinistro, si è diffusa la notizia sui social. In tanti lamentano la scarsa sicurezza della statale 268 e la facilità con sui si registrano incidente nel tratto viario che collega il napoletano al salernitano.

Foto: archivio