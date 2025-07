Tragedia sul lavoro nella frazione di Buonopane, nel comune di Barano d’Ischia, dove un operaio di nazionalità ucraina, di 50 anni, ha perso la vita in seguito a una caduta dal tetto di un’abitazione privata.

Tragedia sul lavoro a Ischia: operaio perde la vita dopo una caduta dal tetto

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando un intervento di manutenzione sulla copertura dell’edificio quando, per cause ancora da accertare, è precipitato al suolo. A nulla sono valsi i soccorsi: l’impatto è stato fatale.

Stando alle testimonianze raccolte sul posto, l’incidente sarebbe avvenuto poco dopo un violento acquazzone che ha colpito l’isola nelle prime ore della mattinata. Le piogge avrebbero reso particolarmente scivolosa la superficie del tetto, contribuendo forse alla caduta. Tuttavia, saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire l’esatta dinamica.

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Barano d’Ischia, che hanno immediatamente avviato le indagini. La salma del 50enne è stata posta sotto sequestro e sarà sottoposta ad autopsia, come disposto dall’autorità giudiziaria, per fare piena luce sulle cause del decesso.