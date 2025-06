Sabato 7 giugno 2025, dalle 20:30, il Chiostro del Seminario Vescovile di Aversa ospiterà la quarta edizione del Premio Virginia Musto – Città di Aversa, promosso dall’Associazione Virginia Vita, fondata da Paolo Musto e Annamaria Pagano in memoria della figlia Virginia, giovane studentessa e ballerina scomparsa prematuramente in un incidente stradale.

Aversa, Premio Virginia Musto: il 7 giugno la quarta edizione. Giovani danzatori da tutta Europa nel Chiostro del Seminario Vescovile

Il Premio, nato nel 2022, si è affermato in pochi anni come uno degli appuntamenti più significativi per la valorizzazione del talento giovanile nella danza classica e contemporanea. L’edizione 2025 raccoglie l’eredità delle precedenti, portando ad Aversa giovani danzatori provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei, selezionati attraverso una call internazionale.

Le candidature, raccolte tramite video audizioni in forma anonima, sono state valutate da una commissione tecnica che ha selezionato i finalisti. La giuria della serata conclusiva sarà presieduta dalla celebre étoile Liliana Cosi, affiancata da Gennaro Maione, Amalia Salzano, Duilio Ingraffia e Guido Sarno, nomi di rilievo assoluto del panorama coreutico nazionale. La direzione artistica è affidata a Diana Pagano, coreografa e fondatrice del Centro Danza Diana, già punto di riferimento del Premio sin dalla prima edizione. A condurre la serata sarà Monica Lubinu, giornalista e critica di danza.

La serata sarà arricchita da un’esibizione musicale a cura del Trio Laiso – Carla Andreozzi (soprano), Paolo Laiso (flauto traverso), Niccolò Laiso (violino) – con la partecipazione all’arpa di Carmen Di Ronza. Dalla prima edizione al Teatro Cimarosa nel 2022, il Premio ha attraversato una crescita costante, culminata nella stipula nel 2024 di una convenzione ufficiale con il Comune di Aversa, che ha riconosciuto l’iniziativa come parte integrante del patrimonio culturale cittadino. Dopo le prime due edizioni al Cimarosa, la manifestazione si è spostata nel Chiostro del Seminario, luogo simbolico di bellezza e raccoglimento nel cuore del centro storico.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta il 27 maggio 2025, presso il Seminario, alla presenza del Sindaco di Aversa Francesco Matacena, dei promotori e dei protagonisti della nuova edizione. A sostenere l’iniziativa anche numerosi enti, associazioni e imprese del territorio, che hanno contribuito alla sua realizzazione: Associazione Ammuina, ANMIC (Associazione Nazionale di Tutela e Rappresentanza delle Persone con Disabilità), Cafasso e Figli, Centro Danza Diana, Gruppo Spezzaferri, Conte Gioielli, Mola, Centro Brudetti, Università degli Studi Link, Associazione Musicale Onlus Bianca d’Aponte, Paciello Progettazione Vetri Srl, Diverso, Des Porte, Fondazione Mario Diana, Centro Studi Manzoni, Serral, Farmacia Iris Diana, Libreria Mondadori di Aversa.

Il Premio Virginia Musto – Città di Aversa si conferma così un progetto di memoria attiva, che unisce arte, formazione, etica e comunità, offrendo ai giovani uno spazio concreto di espressione e crescita nel nome della bellezza e della vita.

