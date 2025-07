Importante operazione antidroga da parte della Guardia di Finanza di Napoli che, nei giorni scorsi, ha individuato e sequestrato due piantagioni di cannabis indica nascoste nell’area montuosa dei Monti Lattari, nel comune di Casola di Napoli.

Operazione antidroga sui Monti Lattari: scoperte e sequestrate due piantagioni di cannabis mimetizzate nella boscaglia

L’intervento è stato condotto dai militari del Comando Provinciale e del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, con il supporto della Sezione Aerea a bordo di un elicottero. Le coltivazioni, ben mimetizzate tra la fitta vegetazione, erano difficili da individuare e protette da un ingegnoso sistema di recinzioni e ostacoli naturali, come rovi e palizzate in legno, pensati per scoraggiare eventuali intrusioni.

Le piante, alte fino a un metro e mezzo, erano disposte con cura per favorirne la crescita e massimizzare la resa. In totale, i finanzieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno sequestrato 43 arbusti, ora a disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che coordina le indagini.

L’operazione ha inferto un duro colpo al traffico di stupefacenti locale: secondo le stime, il valore della droga sottratta al mercato nero supera i 50.000 euro.