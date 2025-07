Una lite tra giovanissimi è degenerata in tragedia nella serata di ieri, lunedì 7 luglio, in piazzetta della Libertà, a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa, mentre altri due giovani sono rimasti gravemente feriti.

Rissa finisce in tragedia nel casertano: 17enne ucciso a coltellate

Secondo una prima ricostruzione, il litigio sarebbe scoppiato per motivi ancora da chiarire. I toni si sono rapidamente surriscaldati fino a trasformarsi in uno scontro fisico nel quale sarebbero comparsi coltelli. Il 17enne, che secondo le prime informazioni non sarebbe originario del posto, è stato raggiunto da almeno una coltellata risultata fatale.

I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto: le ambulanze del 118 hanno trasportato d’urgenza i feriti all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. Per il minorenne, però, non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso a causa delle gravi ferite riportate.

I carabinieri della compagnia locale, coordinati dal magistrato di turno, hanno avviato immediatamente le indagini. La zona è stata messa in sicurezza, sono stati effettuati i rilievi e acquisite le prime testimonianze. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aiutare a chiarire la dinamica dei fatti e a identificare tutti i soggetti coinvolti.

Piazzetta della Libertà è tristemente nota come luogo di spaccio, in particolare di hashish, e non è escluso che la vicenda possa essere collegata a dinamiche legate al controllo del territorio. Gli inquirenti, tuttavia, mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso.