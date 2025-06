Aversa, successo per la quarta edizione del Premio Virginia Musto: premiati Luca Esposito e Fiorentino Cardillo

Grande successo di partecipazione e intensità emotiva per la quarta edizione del Premio Virginia Musto – Città di Aversa, che si è svolta sabato 7 giugno 2025 nel suggestivo Chiostro del Seminario Vescovile, gremito per l’occasione da un pubblico attento e partecipe. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Virginia Vita, fondata da Paolo Musto e Annamaria Pagano in memoria della figlia Virginia, ha portato ad Aversa giovani danzatori provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei, selezionati attraverso una call internazionale.

Le candidature, raccolte tramite audizioni video anonime, sono state valutate da una commissione tecnica per garantire imparzialità e merito. La giuria della serata conclusiva, presieduta dalla leggendaria étoile Liliana Cosi, era composta da Gennaro Maione, Amalia Salzano, Duilio Ingraffia e Guido Sarno, figure di spicco della danza italiana. A condurre la serata la giornalista e critica di danza Monica Lubinu, mentre la direzione artistica è stata curata da Diana Pagano, coreografa e fondatrice del Centro Danza Diana.

I vincitori di questa edizione sono stati Luca Esposito, per la categoria Junior e l’aversano Fiorentino Cardillo, per la categoria Senior. La serata è stata arricchita dalla raffinata esibizione del Trio Laiso, composto da Carla Andreozzi (soprano), Paolo Laiso (flauto traverso), Niccolò Laiso (violino), accompagnati all’arpa da Carmen Di Ronza. L’evento ha visto la partecipazione istituzionale del Vescovo di Aversa, S.E. Mons. Angelo Spinillo, che ha portato il suo saluto e la sua benedizione, e del Sindaco di Aversa, Francesco Matacena, che ha consegnato una targa onorifica a Liliana Cosi per il suo straordinario impegno nella promozione della danza e dei valori educativi connessi all’arte. Liliana Cosi, tra le più grandi ballerine italiane del Novecento, è stata prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, interprete prediletta di coreografi come Roland Petit e Rudolf Nureyev, e fondatrice, insieme a Marinel Stefanescu, del Balletto Classico di Reggio Emilia. La sua presenza ha dato prestigio e profondità a questa edizione del Premio. Il Premio Virginia Musto – Città di Aversa si conferma così una delle esperienze culturali più significative del territorio, capace di coniugare memoria, arte, educazione e speranza, offrendo ai giovani un palcoscenico di valore e alla città un’occasione autentica di bellezza condivisa.