È stato rintracciato dalla Polizia Municipale di Pozzuoli il conducente dell’auto coinvolta nei giorni scorsi in un incidente stradale avvenuto a Monteruscello. Dopo l’impatto l’automobilista si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro senza attendere l’arrivo delle forze dell’ordine e senza prestare soccorso. Si tratta di un 45enne di Quarto. Ad avere la peggio è stato un motociclista, rimasto ferito nello scontro. Trasportato per le cure del caso, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Travolge e investe motociclista a Monteruscello, denunciato 45enne di Quarto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica e avviato immediatamente le indagini per risalire all’automobilista. Gli accertamenti, coordinati dal comandante Fabio Felice De Silva, si sono concentrati anche sulle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Gli agenti hanno inoltre raccolto testimonianze e altri elementi ritenuti utili per ricostruire quanto accaduto.

L’attività investigativa ha permesso prima di individuare l’autovettura coinvolta nell’incidente e successivamente di risalire al conducente. Al termine degli accertamenti, il 45enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato legate alla fuga e all’omissione di soccorso dopo l’incidente stradale. Determinanti per arrivare alla sua identificazione sarebbero stati gli accertamenti svolti sul territorio, l’esame delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze raccolte dagli agenti.