Pozzuoli, vede la donna mano nella mano col compagno e li travolge con l’auto: arrestato 43enne

Una coppia è stata travolta da un’auto mentre camminava sul marciapiede in via Campi Flegrei, a Pozzuoli. Per l’episodio, avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 3 settembre, la Polizia Municipale ha arrestato un 43enne puteolano con l’ipotesi di reato di tentato omicidio. Gli agenti, coordinati dal comandante Fabio Felice De Silva, sono intervenuti sul posto e hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Coppia investita a Pozzuoli, l’ipotesi della gelosia

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alla base del gesto potrebbe esserci la gelosia nei confronti della donna, una 33enne che stava camminando sul marciapiede insieme al compagno di 37 anni.

Il 43enne avrebbe manifestato da tempo un interesse nei confronti della donna. Alla vista dei due che procedevano mano nella mano, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe deviato improvvisamente dalla carreggiata dirigendo l’auto verso la coppia, fino a travolgerla. La dinamica e le responsabilità dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario.

Feriti la 33enne e il compagno

L’impatto ha provocato ferite e contusioni a entrambi. La donna è stata giudicata guaribile in cinque giorni, mentre per il compagno i sanitari hanno stabilito una prognosi di dieci giorni. Sul posto sono intervenuti i sanitari e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area.

Le precedenti denunce della donna

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, a carico del 43enne risulterebbero inoltre precedenti denunce presentate dalla 33enne per atti persecutori e violenze. Risulterebbe anche una richiesta di foglio di allontanamento risalente allo scorso luglio. Si tratta di circostanze che saranno sottoposte alle valutazioni dell’Autorità giudiziaria nell’ambito degli accertamenti sul caso.

Il 43enne portato nel carcere di Poggioreale

Al termine delle attività, il 43enne è stato arrestato e, all’alba, trasferito nella casa circondariale di Poggioreale, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza e dei successivi provvedimenti. L’accusa di tentato omicidio rappresenta allo stato un’ipotesi investigativa e le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti.