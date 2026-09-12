Pozzuoli, apre due conti correnti con documenti falsi e si reca alle poste: arrestato 39enne

Avrebbe aperto due conti correnti utilizzando documenti d’identità contraffatti e generalità differenti. Un 39enne napoletano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pozzuoli. Gli accertamenti sono partiti da quanto avvenuto nell’ufficio postale di Arco Felice. All’inizio di agosto l’uomo avrebbe aperto un primo conto corrente presentando una carta d’identità elettronica sulla quale compariva la sua fotografia, ma con nome, cognome, data di nascita e residenza differenti da quelli reali.

Pozzuoli, documenti falsi e targa clonata: arrestato 39enne

Dopo alcuni giorni il 39enne si sarebbe presentato nuovamente nello stesso ufficio postale e, utilizzando un altro documento e rivolgendosi a un diverso dipendente, sarebbe riuscito ad aprire un secondo conto corrente.

Il 26 agosto l’uomo è tornato nell’ufficio postale, dove erano presenti entrambi i dipendenti che avevano precedentemente gestito le pratiche. Dopo averlo riconosciuto, i due si sono confrontati e la direttrice ha attivato le procedure antifrode, disponendo il blocco dei due conti. Successivamente il 39enne si è presentato nuovamente alle poste per chiedere spiegazioni in merito al blocco. La direttrice ha contattato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pozzuoli, che hanno fermato l’uomo.

Durante il controllo, i militari hanno trovato nelle sue tasche i documenti contraffatti che sarebbero stati utilizzati per l’apertura del primo conto. Ulteriori documenti falsi, riconducibili al secondo conto corrente, sono stati rinvenuti nel vano portaoggetti dello scooter Honda Sh con il quale il 39enne aveva raggiunto l’ufficio postale. Gli accertamenti sul mezzo hanno inoltre evidenziato che la targa applicata allo scooter risultava clonata e riconducibile a un altro Honda Sh. Secondo quanto ricostruito, l’utilizzo della targa avrebbe consentito di occultare il sequestro amministrativo gravante sul veicolo. Il 39enne è stato arrestato e condotto in carcere. Dovrà rispondere delle accuse di possesso di documenti falsi, uso di atto falso e sostituzione di persona.