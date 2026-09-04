Marigliano, travolta sulle strisce: donna 73enne muore in ospedale

Era sulle strisce pedonali in pieno giorno quando è stata investita da un’automobile. Dopo due giorni di ricovero, una donna di 73 anni è morta giovedì 3 settembre all’ospedale di Nola, dove era stata trasportata in seguito al grave incidente avvenuto a Marigliano, in provincia di Napoli.

L’investimento risale alla mattina del 1° settembre, lungo corso Umberto. La Polizia locale ha avviato immediatamente gli accertamenti, sequestrando l’automobile coinvolta e ritirando la patente al conducente.

Investita mentre attraversava sulle strisce a Marigliano

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, la 73enne stava attraversando corso Umberto sulle strisce pedonali quando è stata colpita dalla parte anteriore sinistra dell’automobile.

La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale di Nola. Le sue condizioni si sono però aggravate nelle ore successive, tanto che i medici avevano poi disposto la prognosi riservata. Giovedì mattina è arrivata la tragica notizia del decesso.

Le telecamere ricostruiscono la dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Marigliano, coordinati dal maggiore Emiliano Nacar, per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi necessari alle indagini. Un contributo importante alla ricostruzione della dinamica sarebbe arrivato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati sono stati acquisiti e analizzati dagli investigatori nell’ambito degli accertamenti sulle responsabilità dell’incidente.

Auto sequestrata e patente ritirata

Subito dopo l’investimento, la Polizia locale ha proceduto al sequestro penale dell’automobile e al ritiro della patente del conducente, che, secondo le informazioni disponibili, non avrebbe precedenti.

Inizialmente alla Procura era stata trasmessa una denuncia per lesioni personali colpose gravi. Con la morte della 73enne, la posizione dell’automobilista si è aggravata e l’ipotesi di reato è ora quella di omicidio stradale. Le eventuali responsabilità saranno accertate nel corso del procedimento.

Disposta l’autopsia sulla 73enne

La Procura ha disposto il trasferimento della salma presso l’Istituto di Medicina Legale del Secondo Policlinico di Napoli, dove sarà eseguita l’autopsia. L’esame servirà ad accertare con precisione le cause della morte e il nesso tra il decesso della donna e le lesioni riportate nell’investimento.

Le indagini sull’incidente di corso Umberto

Gli accertamenti proseguono per ricostruire ogni aspetto dell’incidente. Al centro delle indagini ci sono i rilievi effettuati sul posto, le condizioni del veicolo e soprattutto le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.