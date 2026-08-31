Un viaggio di ritorno verso casa trasformato in tragedia. Gaetano Pero, 60 anni, e Maria Provenza, 50 anni, entrambi residenti nel quartiere Poggioreale di Napoli, hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio di Marigliano. La coppia viaggiava a bordo di una Smart in direzione Napoli quando, per cause che sono adesso al vaglio degli investigatori, si è verificato il violento incidente.

Schianto sull’A16, muore una coppia di Napoli: indagato il conducente di una Jeep

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Avellino, ancora da verificare attraverso gli accertamenti tecnici, la Smart sarebbe stata tamponata da una Jeep Renegade che procedeva nella stessa direzione. Dopo il primo urto si sarebbe verificato un secondo impatto, con il coinvolgimento di un’altra vettura. Una sequenza violentissima che non ha lasciato scampo ai due occupanti della Smart.

Inutili i soccorsi per la coppia

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, gli operatori autostradali e i sanitari del 118. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per Gaetano Pero e Maria Provenza non c’è stato nulla da fare. Gli accertamenti sono proseguiti per diverse ore per cristallizzare la scena dell’incidente e raccogliere tutti gli elementi necessari a ricostruire l’esatta successione degli urti.

Indagato il conducente della Jeep

Sul drammatico incidente è stata aperta un’inchiesta. Il conducente della Jeep Renegade risulta indagato con l’ipotesi di omicidio stradale. Si tratta di un passaggio nell’ambito dell’attività investigativa necessario anche per consentire lo svolgimento degli accertamenti con le garanzie previste dalla legge.

L’iscrizione nel registro degli indagati, dunque, non costituisce di per sé un accertamento di responsabilità. Le salme delle due vittime, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono state trasferite al Policlinico Federico II di Napoli per gli esami medico-legali.

La Procura di Nola, guidata da Marco Del Gaudio, dovrà affidare gli incarichi per l’autopsia e per una consulenza cinematica. Saranno proprio gli accertamenti tecnici a dover stabilire la dinamica dello schianto, la successione degli impatti, le traiettorie dei mezzi e ogni altro elemento utile all’inchiesta.

Autostrada chiusa per ore

Pesanti anche le conseguenze sulla viabilità. Per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi della Polizia Stradale e la successiva rimozione dei veicoli, il tratto dell’A16 compreso tra Pomigliano e Napoli Est è rimasto chiuso per diverse ore. Soltanto al termine delle operazioni la circolazione è stata progressivamente ripristinata. Resta il dolore per la morte di Gaetano Pero e Maria Provenza, mentre l’inchiesta dovrà adesso chiarire cosa sia accaduto in quei tragici istanti e accertare eventuali responsabilità.