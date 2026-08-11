Schianto sulla Sorrentina, fatale il frontale tra scooter e un minivan di turisti: Ciro muore sul colpo

Un violento scontro frontale sulla Statale Sorrentina è costato la vita a Ciro Sannino, 60 anni, commercialista di Piano di Sorrento. Il drammatico incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 10 agosto, all’altezza dello svincolo di Castellammare di Stabia.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, Sannino stava percorrendo la strada in direzione Napoli in sella al suo scooter quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un minivan che procedeva nella direzione opposta, verso la Penisola Sorrentina. A bordo del veicolo viaggiavano alcuni turisti stranieri. Nessuno di loro avrebbe riportato conseguenze fisiche nell’incidente, ma i passeggeri sono rimasti sotto choc per quanto accaduto.

Incidente sulla Statale Sorrentina: morto il 60enne di Piano di Sorrento

L’impatto tra lo scooter e il minivan è stato violentissimo. Il 60enne è stato sbalzato sull’asfalto e le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Per Ciro Sannino non c’è stato nulla da fare.

I primi a intervenire sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Sorrento. Gli accertamenti sulla dinamica sono stati successivamente affidati alla Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, diretta dal comandante Francesco Del Gaudio. Gli agenti hanno eseguito i rilievi necessari per stabilire l’esatta traiettoria dei due mezzi e comprendere cosa sia accaduto nei pochi istanti precedenti allo schianto.

Scontro tra scooter e minivan, indagini sulla dinamica

La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso e, allo stato degli accertamenti, non vengono indicate responsabilità definitive. Tra gli elementi che saranno esaminati ci sono la posizione dello scooter e del minivan dopo l’impatto, i segni presenti sull’asfalto e le eventuali testimonianze di persone che potrebbero aver assistito all’incidente. Tutti elementi che potranno consentire agli investigatori di ricostruire con maggiore precisione la sequenza dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Conducente del minivan sottoposto agli accertamenti

Secondo quanto emerso nelle prime fasi delle indagini, potrebbe essere valutata l’ipotesi di un procedimento per omicidio stradale nei confronti del conducente del minivan, un cittadino canadese. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici previsti in questi casi.

Gli esiti degli esami saranno acquisiti dagli investigatori insieme ai rilievi effettuati sul luogo dell’incidente e alle eventuali testimonianze. Solo al termine degli accertamenti sarà possibile definire con maggiore certezza la dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità.

Traffico e lunghe code verso la Penisola Sorrentina

Pesanti anche le conseguenze sulla circolazione. L’incidente sulla Statale Sorrentina a Castellammare di Stabia ha provocato code e rallentamenti lungo il raccordo, con la Polizia Stradale di Sorrento impegnata anche nella gestione della viabilità. La situazione è stata resa ancora più complessa dal periodo particolarmente intenso per gli spostamenti verso Sorrento e la Penisola Sorrentina. Con l’avvicinarsi della settimana di Ferragosto, migliaia di turisti si aggiungono infatti ogni giorno al traffico di residenti e pendolari.