Caserta, cellulare alla guida: 12 patenti ritirate dai carabinieri in poche ore

Ancora troppi gli automobilisti alla guida con in cellulare. Quanto documentato durante un servizio di controllo coordinato a largo raggio svolto dai Carabinieri della Compagnia di Caserta nel corso della decorsa notte. L’attività, finalizzata a contrastare le principali violazioni alle norme sulla circolazione stradale, ha interessato diversi punti del territorio e ha consentito ai militari di sottoporre a controllo 106 persone e 67 veicoli. Nel corso delle verifiche sono state elevate 21 contestazioni per violazioni al Codice della strada, con il contestuale ritiro di 12 patenti di guida per l’utilizzo di dispositivi cellulari durante la guida.

Caserta, cellulare alla guida: 12 patenti ritirate in poche ore

Un dato che conferma l’attenzione dell’Arma nei confronti di una delle condotte maggiormente insidiose per la sicurezza stradale. L’uso del telefono al volante, infatti, può determinare una significativa riduzione dell’attenzione e dei tempi di reazione del conducente, aumentando il rischio di incidenti.

Nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri hanno inoltre deferito in stato di libertà tre persone, ritenute responsabili di differenti violazioni in materia di circolazione stradale. Si tratta di un giovane del 2006, del posto, ritenuto gravemente indiziato della reiterazione, nel biennio, della guida senza patente; di un 25enne di Caserta, ritenuto gravemente indiziato di aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti durante la guida; e di una donna del 1998, di Marcianise, ritenuta gravemente indiziata di guida sotto l’influenza dell’alcol, a seguito dell’esito positivo degli accertamenti etilometrici effettuati mentre si trovava alla guida del proprio veicolo.