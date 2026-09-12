Arma da guerra e droga in casa, 33enne arrestato a Roccarainola

Era già sottoposto agli arresti domiciliari, ma le violazioni riscontrate durante i controlli dei Carabinieri hanno portato all’aggravamento della misura. Per un 33enne di Roccarainola si sono così aperte le porte del carcere, ma durante l’esecuzione del provvedimento i militari hanno fatto un’ulteriore scoperta: nell’abitazione dell’uomo c’erano droga, munizioni e una pistola capace di sparare a raffica. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Sorveglianza, che ha ritenuto non più adeguata la permanenza ai domiciliari alla luce delle violazioni rilevate dai Carabinieri della stazione locale.

Roccarainola, droga e una pistola Mauser in casa: 33enne finisce in carcere

Quando i militari si sono presentati nell’abitazione per notificare la nuova misura, hanno deciso di effettuare anche una perquisizione, avvalendosi del supporto di due unità cinofile del nucleo di Sarno. I controlli hanno consentito di rinvenire 130 grammi di hashish, insieme a materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi.

Ma la scoperta più rilevante ha riguardato un’arma: una pistola Mauser modello 712 calibro 7,63, capace di sparare a raffica e classificata come arma da guerra. In casa sono state trovate anche 22 munizioni calibro 7,65. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il 33enne è stato trasferito nel carcere di Secondigliano, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Oltre alle conseguenze legate alle precedenti violazioni della misura domiciliare, l’uomo dovrà ora rispondere anche delle nuove contestazioni relative alla detenzione illegale dell’arma e alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.