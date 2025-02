Un tragico incidente stradale si è verificato a Torre Annunziata nella mattinata di domenica 23 febbraio, quando Luigi D’Acunzo, un ragazzo di 22 anni, ha perso la vita in seguito a un drammatico schianto. Il giovane era alla guida del suo scooter lungo via Andolfi quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe urtato contro un’auto in sosta, perdendo il controllo del mezzo e cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Tragico incidente a Torre Annunziata: Luigi muore a 22 anni

I soccorsi del 118 sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo per D’Acunzo non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Torre Annunziata, che hanno eseguito i rilievi necessari per accertare la dinamica precisa dell’incidente.

Le cause dell’incidente restano ancora in fase di accertamento: sebbene la prima ipotesi sia quella della perdita di controllo dello scooter dopo l’urto contro l’auto parcheggiata, non si esclude la possibilità che il giovane possa essere stato tamponato da un altro veicolo.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ottenere ulteriori elementi utili all’indagine. La Procura di Torre Annunziata è stata informata dell’accaduto e, come spesso avviene in situazioni simili, potrebbe disporre l’autopsia sul corpo del 22enne per chiarire ogni dubbio sulle cause della tragedia.