Procida, aggressione alla dirigente scolastica: confermato il carcere per il 47enne di Afragola

Resterà in carcere l’assistente tecnico di laboratorio arrestato dopo aver aggredito, Maria Saletta Longobardo, la dirigente scolastica dell’istituto “Caracciolo-Da Procida” di Procida e alcuni agenti della polizia municipale intervenuti per sedare la violenta lite avvenuta all’interno della scuola.

Convalidato l’arresto del 47enne di Afragola

I giudici hanno convalidato l’arresto del 47enne residente ad Afragola, protagonista dell’episodio avvenuto venerdì scorso durante una riunione del collegio dei docenti. Secondo quanto emerso dalle testimonianze raccolte dagli investigatori, l’uomo avrebbe tentato di registrare di nascosto con il proprio cellulare l’incontro in corso all’interno dell’istituto scolastico.

Una volta scoperta la presenza dello smartphone utilizzato per la registrazione, alcuni docenti sarebbero intervenuti per impedirne l’utilizzo. A quel punto l’assistente tecnico avrebbe cercato di recuperare il telefono, dando origine a una discussione degenerata rapidamente in una violenta aggressione.

L’aggressione alla dirigente scolastica

Nel corso della colluttazione, l’uomo avrebbe aggredito prima alcuni agenti della polizia municipale di Procida, giunti sul posto per riportare la calma, e successivamente la dirigente scolastica.

La preside sarebbe stata colpita con un pugno al volto, cadendo a terra in seguito all’impatto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna. I medici hanno successivamente refertato una prognosi di dieci giorni per le lesioni riportate.

L’intervento dei carabinieri e la decisione del giudice

Dopo l’aggressione, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Procida, che hanno arrestato il 47enne e lo hanno trasferito in carcere. Nelle scorse ore è arrivata la decisione dell’autorità giudiziaria: l’arresto è stato convalidato e l’uomo resterà detenuto in attesa dei successivi sviluppi dell’inchiesta.