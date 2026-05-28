Ruba prese di corrente dal ferramenta. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne per furto aggravato. Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Torre Annunziata.

Torre Annunziata, ruba 160 prese di corrente in un negozio: scoperto e arrestato

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che il 32enne era stato fermato dal responsabile della sicurezza poiché aveva oltrepassato le casse facendo scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio.

Pertanto, gli agenti hanno controllato il giovane, trovandolo in possesso di 160 prese di corrente e 4 interruttori universali, asportati poco prima dall’attività commerciale. A quel punto sono scattate le manette mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.