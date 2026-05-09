Incidente mortale a Torre Annunziata, Giuseppe muore sul colpo: aveva 24 anni

Tragico incidente stradale nella notte a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Un giovane di 24 anni, Giuseppe Vangone, ha perso la vita dopo un violento impatto avvenuto in via Settetermini. Altri due ragazzi che viaggiavano con lui sono rimasti gravemente feriti e sono attualmente ricoverati in prognosi riservata.

L’intervento dei carabinieri e del 118

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata, intervenuti sul posto dopo la segnalazione del sinistro, una Fiat Panda con a bordo tre giovani sarebbe finita contro un muro per cause ancora in fase di accertamento. All’arrivo dei militari e dei sanitari del 118, la situazione è apparsa subito gravissima. Giuseppe Vangone, 24enne di Torre Annunziata, è morto sul colpo a causa delle ferite riportate nell’impatto.

Due giovani ricoverati in prognosi riservata

Feriti gli altri due ragazzi che erano in auto con la vittima, rispettivamente di 22 e 20 anni, entrambi residenti a Torre Annunziata. Il 22enne è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, mentre il 20enne è ricoverato presso l’ospedale di Castellammare di Stabia. Per entrambi la prognosi resta riservata.

Sequestrata la salma di Giuseppe Vangone

La salma del giovane deceduto è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita all’obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia, dove saranno effettuati gli accertamenti del caso. I carabinieri stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Non si esclude nessuna ipotesi.