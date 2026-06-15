La Sonrisa chiude oggi definitivamente: stop al Castello delle Cerimonie. Matrimoni spostati in altre strutture

Cala il sipario su uno dei luoghi simbolo delle cerimonie in Campania. Da oggi, 15 giugno, La Sonrisa – Il Castello delle Cerimonie ha chiuso definitivamente i battenti. Lo storico hotel-ristorante di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, non potrà più proseguire l’attività di ristorazione e ricettiva dopo la revoca delle licenze legata alla lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto la famiglia Polese. La struttura, diventata famosa in tutta Italia grazie al programma televisivo “Il Castello delle Cerimonie”, rappresentava da oltre quarant’anni un punto di riferimento per matrimoni, comunioni ed eventi privati, attirando clienti da tutta la Campania e da altre regioni.

L’ultimo evento e lo stop alle prenotazioni

Domenica 14 giugno si è svolto l’ultimo evento ospitato nella celebre location di via Stabia. Da oggi, invece, cancelli chiusi e attività sospese. Una decisione che arriva nel pieno della stagione dei matrimoni, tradizionalmente il periodo più intenso per il settore wedding. Le prenotazioni già effettuate nei mesi scorsi sono state trasferite in altre strutture del territorio vesuviano e stabiese, dove non mancano ville e sale ricevimenti in grado di accogliere gli eventi programmati.

La vicenda giudiziaria e la revoca delle licenze

Alla base della chiusura definitiva vi è la sentenza relativa alla presunta lottizzazione abusiva dei terreni sui quali sorge il complesso. La famiglia Polese, erede di don Antonio Polese e della moglie Rita Greco, entrambi scomparsi, ha visto esaurirsi i margini per continuare l’attività dopo il ritiro dei permessi necessari all’esercizio dell’hotel e del ristorante. Senza le autorizzazioni amministrative, la celebre “macchina delle cerimonie” si è inevitabilmente fermata.

Il cordoglio sui social e il ricordo di Don Antonio Polese

Nelle ultime ore TikTok, Instagram e Facebook si sono riempiti di messaggi di dipendenti, collaboratori e artisti che hanno lavorato negli anni alla Sonrisa. Numerosi cantanti neomelodici hanno condiviso ricordi e testimonianze legate alla struttura che per anni ha ospitato matrimoni ed eventi diventati celebri anche sui social.

Una chiusura che assume un significato ancora più simbolico considerando che nel dicembre 2026 ricorrerà il decimo anniversario della morte di Antonio Polese, fondatore del Castello delle Cerimonie e protagonista del successo televisivo che ha reso La Sonrisa un fenomeno nazionale.