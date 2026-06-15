Grave incidente sull’A1 tra Caianello e Capua: auto contro camion, feriti due adulti e un bambino

Grave incidente stradale oggi sull’Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Caianello e Capua in direzione Napoli. Lo scontro, avvenuto intorno alle ore 12 di questa mattina, lunedì 15 giugno, ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante, provocando il ferimento di tre persone, tra cui un minore.

Auto contro camion sull’A1: traffico bloccato e lunghe code

A seguito del violento impatto, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. La chiusura ha causato pesanti disagi alla circolazione con lunghe code e rallentamenti in direzione Napoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, con una squadra proveniente dal distaccamento di Teano. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre dall’abitacolo dell’auto il conducente e una donna, rimasti intrappolati tra le lamiere dopo lo schianto. Entrambi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente sul luogo dell’incidente.

Bambino trasportato in elisoccorso al Santobono di Napoli

Nell’autovettura viaggiava anche un minore che, dopo essere stato estratto e stabilizzato dai sanitari, è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli per ulteriori accertamenti e cure. Le condizioni delle persone coinvolte sono al momento al vaglio dei medici, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

Accertamenti in corso

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dello scontro tra l’autovettura e il mezzo pesante. Solo al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi il tratto autostradale è stato progressivamente riaperto alla circolazione.