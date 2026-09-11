Tragedia sull’Asse Mediano, si sente male e muore: traffico in tilt

Ha accostato in preda a un malore, ha provato a scendere dall’abitacolo ed è morto. È la tragedia che si è consumata poco prima delle 14 sull’Asse Mediano, all’altezza dello svincolo per Acerra-Afragola, poco dopo l’uscita di Sant’Antimo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Grumo Nevano e un’ambulanza. Purtroppo i soccorsi, allertati dagli automobilisti, si sono rivelati inutili. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso della vittima. Traffico in tilt in direzione Acerra per più di un’ora. Una lunga colonna di auto si è formata in attesa dei rilievi dei militari dell’Arma. Accertato il decesso per cause naturali.