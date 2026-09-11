Due cantieri contigui finiti nel mirino dei carabinieri della Stazione di Villaricca guidati dal comandante Pietro Amati in via Nenni, nel centro storico. Diverse le irregolarità riscontrate dai militari dell’Arma.

Villaricca, blitz dei carabinieri in due cantieri di via Nenni: scattano denunce e sequestri

In un cantiere i carabinieri, insieme agli agenti della Polizia Locale, hanno accertato la presenza di due metri cubi di rifiuti speciali pericolosi illecitamente accatastati e miscelati. Il materiale è finito sotto sequestro. Nell’altro cantiere, invece, gli uomini della Benemerita hanno riscontrato la realizzazione di un’impalcatura completamente abusiva, anch’essa finita sotto chiave. Due gli imprenditori deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Nel corso dei controlli, le forze dell’ordine hanno infine constatato l’uso di manodopera non regolare e priva della formazione obbligatoria sulla sicurezza. I lavoratori “a nero” erano impiegati in lavori di ristrutturazione di due stabili. Adesso toccherà ai carabinieri del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) elevare le contravvenzioni nei confronti delle due ditte edili.