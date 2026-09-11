Emergono nuovi dettagli sulla vicenda di Umberto Sarnacchiaro, l‘uomo di 64 anni travolto e ucciso ieri in Via Marina, a Napoli, mentre era in bici. La nipote Stefania ha lanciato un appello tramite la pagina Facebook del Deputato Francesco Emilio Borrelli per l’adozione del cane della vittima, Puffy, rimasto ormai senza casa.

Napoli, ciclista investito in via Marina: appello per trovare casa al cane Puffy

Da ricordare che nelle scorse ore sono emersi elementi sconcertanti sulla morte dell’uomo. Come denunciato sempre dalla nipote Stefania, al corpo ormai riverso sull’asfalto senza vita sarebbe stato sottratto un borsello. “La tracolla è sparita. Oltre alla vita, gli hanno tolto la dignità. Finché non ci saranno i funerali, mio zio continuerò a vederlo qui, a terra”, queste le parole della parente della vittima riprese ancora sulla pagina dell’esponente di Alleanza Verdi-Sinistra

Nel frattempo le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica e accertare le eventuali responsabilità. Il 64enne viaggiava sulla propria bici elettrica all’altezza dell’ospedale Loreto Mare quando è stato travolto da due giovani in sella a una moto.