Tragedia a San Cipriano d’Aversa, malore improvviso nel panificio: muore 23enne

Dramma nella mattinata di oggi, sabato 8 agosto, a San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta, dove un giovane di 23 anni è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava all’interno di un panificio. Come riporta Edizione Caserta, la tragedia si è consumata in via Acquaro, poco prima delle 10, davanti agli occhi delle persone presenti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme ai soccorsi.

Arresto cardiaco nel panificio: inutili i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, il 23enne, identificato con le iniziali G.A., avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava all’interno dell’attività.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza dopo la segnalazione di un ragazzo in arresto cardiaco. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Per il giovane non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto.

Carabinieri e Ispettorato del Lavoro al lavoro

Dopo la tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Sul luogo sono stati attivati anche gli ispettori dell’Ispettorato del Lavoro, chiamati a verificare gli aspetti di propria competenza, compresa la posizione lavorativa del giovane, residente nella zona.

Al vaglio le cause del decesso

Al momento, secondo le prime valutazioni dei sanitari intervenuti, la causa più probabile resta quella di un malore improvviso. Gli investigatori, tuttavia, stanno effettuando tutti gli approfondimenti necessari per chiarire la dinamica dei fatti. Possibile autopsia disposta dalla Procura

Della vicenda è stato informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, che nelle prossime ore valuterà se disporre l’esame autoptico sul corpo del giovane per stabilire con certezza le cause della morte.