Melito celebra i 250 anni della Arciconfraternita di Piedigrotta: tre giorni di eventi dal 18 al 20 settembre

Dal 18 al 20 settembre, tre giorni di eventi per ricordare due secoli e mezzo di storia, fede e tradizione con l’Arciconfraternita Santa Maria di Piedigrotta di Melito. La comunità di Melito di Napoli si prepara a celebrare un anniversario di grande rilievo: i 250 anni della Venerabile Arciconfraternita Santa Maria di Piedigrotta, fondata nel 1776 e ancora oggi punto di riferimento spirituale e sociale per la città. Due secoli e mezzo di storia, devozione e carità vengono ricordati attraverso un programma di iniziative che unisce cultura, religione e tradizione popolare.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 18 settembre alle ore 18:00, nel cortile dell’Arciconfraternita in via Roma 210. In questa occasione sarà presentato il libro “Custodi di una devozione. 1776–2026, 250 anni di storia della Venerabile Arciconfraternita Santa Maria di Piedigrotta a Melito”, scritto dal Priore Vittorio Masucci con prefazione di Marcello Curzio .

L’incontro sarà introdotto dalla giornalista Anna Summonte, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Don Carmine Autorino, parroco della Chiesa Santa Maria delle Grazie e Santo Stefano, e alla sindaca di Melito, Dominique Pellecchia.

Alla presentazione parteciperanno anche Teresa Davide, già dirigente scolastica del Liceo “I. Kant”, l’avvocato e studioso di storia patria Isidoro Niola, il giornalista professionista Marcello Curzio e Don Luigi Merola, fondatore della Fondazione “A’ voce de’ creature”. A chiudere l’incontro sarà l’autore del volume, mentre la moderazione dei lavori sarà curata dal giornalista Nicola Marrone, direttore di Melitonline.

Domenica 20 settembre, sempre alle ore 18:00, si terrà la Solenne Funzione Religiosa di ringraziamento per il 250° anniversario. La celebrazione, officiata da Don Carmine Autorino, sarà dedicata alla Beata Vergine di Piedigrotta e rappresenterà un momento di affidamento del cammino passato, presente e futuro della Confraternita e dell’intera cittadinanza. Al termine della funzione, il Maestro Espedito De Marino, chitarrista e mandolinista di fama internazionale e storico collaboratore di Roberto Murolo, offrirà un recital musicale ispirato alla grande tradizione classica napoletana. L’anniversario dei 250 anni della Confraternita non è soltanto una ricorrenza religiosa, ma un’occasione per ricordare il ruolo che questa istituzione ha avuto nella crescita spirituale e civile della città. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza, chiamata a condividere un momento di memoria collettiva e identità comunitaria.