La comunità di Aversa piange la scomparsa di Domenico Molinaro, medico militare e cardiologo di 65 anni, morto il 14 agosto mentre si trovava sulla spiaggia di Serapo, a Gaeta. Molinaro, che aveva festeggiato il suo 65esimo compleanno lo scorso 2 aprile, era conosciuto da amici e conoscenti semplicemente come Mimmo.

Si sente male sulla spiaggia di Serapo a Gaeta, muore il medico aversano Domenico Molinaro

Il dramma si è verificato intorno alle 13.30, nel tratto di litorale nei pressi dello stabilimento balneare “La Nave di Serapo”. Secondo quanto ricostruito, il medico si trovava in acqua quando sarebbe stato colpito da un malore improvviso, perdendo le forze.

L’emergenza non è passata inosservata alle persone presenti sull’arenile, che si sono subito mobilitate per prestare aiuto. Tra i primi a soccorrere Molinaro ci sarebbe stato anche un sanitario presente in spiaggia, che ha raggiunto il 65enne e ha iniziato le manovre di rianimazione, praticandogli il massaggio cardiaco.

Contemporaneamente è partita la richiesta di intervento al 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza e il personale sanitario ha continuato a lungo i tentativi per salvargli la vita. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, però, per il cardiologo non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. A Serapo sono giunti anche i Carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti necessari per chiarire le circostanze dell’accaduto e ricostruire quanto avvenuto nei minuti precedenti al malore.

Oggi i funerali

La scomparsa di Domenico Molinaro ha suscitato grande cordoglio ad Aversa e nell’agro aversano, dove il medico era particolarmente conosciuto sia per la sua attività professionale sia per i rapporti umani e le amicizie coltivate nel corso degli anni. Questa mattina l’ultimo saluto a Mimmo: i funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, dove familiari, amici e conoscenti si sono stretti nel dolore per la sua improvvisa scomparsa.