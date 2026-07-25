Incidente mortale a Napoli, malore alla guida: muore un uomo dopo lo schianto contro un pilone

Tragedia nel pomeriggio di giovedì 24 luglio a Napoli, dove un uomo di 81 anni, residente a Volla, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era alla guida della propria auto. Il veicolo è finito contro un pilone del cavalcavia della SS162dir in via Argine. L’incidente si è verificato intorno alle 16. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia Locale di Napoli, che hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica del sinistro.

Malore improvviso alla guida: l’auto si schianta contro un pilone

Secondo una prima ricostruzione, l’automobile proveniva da Volla ed era diretta verso Napoli. Giunta all’altezza della rotonda di via Consolini, la vettura ha improvvisamente deviato verso destra, è salita sul marciapiede e ha impattato violentemente contro uno dei piloni di sostegno del cavalcavia della SS162dir. Gli accertamenti effettuati dagli agenti fanno ritenere che all’origine dell’incidente vi sia stato un improvviso malore che ha colpito il conducente, facendogli perdere il controllo del mezzo.

Inutili i soccorsi: l’81enne è deceduto in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza l’81enne e la moglie, che viaggiava con lui come passeggera, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Antonio Cardarelli. Nonostante i tentativi del personale medico, l’uomo è deceduto alle 21, a causa delle gravi complicazioni sopraggiunte. La moglie ha riportato soltanto lievi ferite.

Auto sequestrata, disposta l’autopsia

Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto il sequestro dell’autovettura per consentire le necessarie perizie tecniche. Inoltre, la salma dell’81enne è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’esame autoptico, che dovrà accertare ufficialmente le cause del decesso e confermare l’ipotesi del malore come origine dell’incidente.