Tragedia a Capaccio Paestum, malore mentre è in mare: muore una donna di 68 anni

Dramma in località Licinella, a Capaccio Paestum, dove una donna di 68 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre si trovava in mare.

La donna, residente nella zona, è stata soccorsa in seguito a un principio di annegamento e portata sulla spiaggia. Qui è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, intervenuti per prestarle le prime cure. Le sue condizioni sono apparse fin da subito particolarmente gravi.

La corsa in ospedale, poi il decesso

Dopo i primi soccorsi, la 68enne è stata trasferita d’urgenza in ospedale nel tentativo di salvarle la vita. Nonostante gli interventi dei sanitari, la donna è deceduta poco dopo il ricovero. Resta ora da chiarire cosa abbia provocato il malore mentre la 68enne si trovava in acqua e l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia.

Accertamenti sulla tragedia a Capaccio Paestum

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli e gli agenti della Polizia municipale di Capaccio Paestum. Sono in corso gli accertamenti necessari per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause del malore.