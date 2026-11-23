A Torre del Greco un 19enne circola con targa contraffatta e decide di opporsi tentando di sfuggire dal controllo: arrestato e sanzionato dalla Polizia di Stato. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso di segni distintivi contraffatti.

Torre del Greco, reagisce ai controlli e usa targa contraffatta: arrestato 19enne

In Via Scappi, un giovane di 19 anni era alla guida di un motoveicolo con targa apparentemente contraffatta che ha colto l’attenzione del personale del Commissariato di Torre del Greco in servizio. Gli agenti di Polizia hanno bloccato il giovane in Via Curtoli per effettuare degli accertamenti.

In un primo momento, il ragazzo ha opposto resistenza. Dai controlli effettuati è emerso che la targa di dubbia autenticità era stata applicata con del nastro biadesivo su quella originale, risultata associata a un altro veicolo. Inoltre il giovane, senza patente, era in possesso di una dose di sostanze stupefacenti e di un falso tesserino con il logo delle forze dell’ordine, riportante i dati identificativi di un’altra persona. Il 19enne è finito in manette.

Leggi anche: