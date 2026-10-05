Una 23enne incinta al quarto mese sarebbe stata aggredita dal compagno nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. La giovane è riuscita a fuggire dall’abitazione insieme al figlio di 3 anni e a chiedere aiuto. Poco dopo i carabinieri hanno rintracciato e arrestato il compagno, un uomo di 27 anni, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Torre del Greco, picchiata dal compagno: scappa di casa insieme al figlio

L’intervento dei militari della sezione Radiomobile della compagnia di Torre del Greco è scattato in via Circumvallazione, dopo la segnalazione di una donna aggredita. All’altezza del civico 139 i carabinieri hanno trovato la giovane con il volto sanguinante e tumefatto mentre teneva per mano il figlio di tre anni.

La 23enne, in lacrime, ha chiesto aiuto ai militari. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, poco prima sarebbe stata colpita ripetutamente con schiaffi e pugni dal compagno mentre i due si trovavano in casa. Sempre secondo la ricostruzione dei carabinieri, durante l’aggressione il 27enne avrebbe anche minacciato di strangolarla. La donna sarebbe però riuscita ad allontanarsi dall’abitazione insieme al bambino e a mettersi in salvo.

Ricercato e arrestato 27enne

I militari hanno immediatamente avviato le ricerche dell’uomo, rintracciandolo pochi minuti dopo a poca distanza dall’abitazione familiare. Il 27enne è stato quindi bloccato e arrestato.

La giovane è stata accompagnata all’ospedale Maresca, dove i medici le hanno diagnosticato «plurime contusioni e traumi da percosse», con una prognosi di 15 giorni. Dopo essere stata dimessa, la donna è stata trasferita insieme al figlio in una struttura protetta. Per il 27enne è scattato l’arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato successivamente trasferito in carcere.