Una truffa bancaria da circa 69mila euro, messa a segno attraverso un falso SMS e una telefonata da parte di un uomo che si spacciava per ispettore della Polizia di Stato. È quanto emerso dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Caserta, che nei giorni scorsi ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Napoli. Il provvedimento, fino alla concorrenza di oltre 69mila euro, riguarda un cittadino italiano indagato per i reati di truffa aggravata e autoriciclaggio.

Truffa bancaria con falso SMS: ecco come è stata ingannata la vittima

Le indagini, condotte dai finanzieri della Compagnia di Capua, hanno consentito di ricostruire il meccanismo utilizzato per raggirare la vittima. Tutto è iniziato con un SMS apparentemente inviato dal servizio clienti di un noto istituto bancario, che segnalava un presunto attacco informatico al conto corrente.

Successivamente, la vittima è stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un ispettore della Polizia di Stato, l’ha convinta a effettuare un bonifico istantaneo di circa 69mila euro verso un altro conto corrente. Il trasferimento del denaro veniva presentato come una misura necessaria per proteggere i risparmi da possibili frodi. In realtà, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il conto destinatario era riconducibile all’indagato.

Guardia di Finanza di Caserta: sequestrati circa 63mila euro

Grazie al tempestivo intervento delle Fiamme Gialle, gran parte del denaro è stata recuperata. Dopo il trasferimento, una piccola parte della somma era stata rapidamente prelevata in contanti, mentre i restanti 63mila euro circa sono stati bloccati e sequestrati.

L’attività investigativa ha inoltre permesso di raccogliere elementi indiziari nei confronti del soggetto coinvolto, facendo luce su una modalità di truffa che sfrutta la paura di perdere i propri risparmi per convincere le vittime a effettuare trasferimenti di denaro.

Il sequestro è stato disposto nell’ambito delle indagini preliminari. Si ricorda che il destinatario del provvedimento è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.