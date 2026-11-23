Il 23 novembre 1980 alle 19:34 un violento terremoto di magnitudo 6.9 colpì tutta la zona dell’Appennino Meridionale compreso tra le Regioni Campania e Basilicata, causando la morte di quasi 3.000 persone, circa 300.000 gli sfollati e ingenti danni alle città. A distanza di 46 anni la ferita del terremoto è ancora viva nella comunità del Mezzogiorno. Oggi sono state tante le autorità che hanno commemorato la tragedia.

Irpinia 1980, il ricordo commosso della politica

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha voluto ricordare l’evento con un post su Facebook: “Il 23 novembre 1980, il devastante terremoto dell’Irpinia e della Basilicata colpì profondamente il Mezzogiorno, lasciando dietro di sé una ferita profonda, migliaia di vittime e intere comunità segnate da una tragedia che non verrà mai dimenticata. Oggi, in occasione del 46º anniversario, rinnoviamo il nostro commosso ricordo e rendiamo omaggio alla straordinaria dignità, alla forza e alla tenacia delle popolazioni colpite, che seppero affrontare il dolore e le difficoltà, ricostruendo case, paesi e comunità senza mai perdere il legame con le proprie radici”.

Anche il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, ha rinnovato il suo ricordo: “Ricordiamo quei giorni drammatici e la solidarietà di chi prestò aiuto alle popolazioni. Una tragedia che ha segnato profondamente tante famiglie e che resta nella memoria del nostro Paese”. “Sono passati molti anni da quel 23 novembre 1980. Ma il ricordo del terremoto, delle tante vittime e delle terribili sofferenze, è sempre presente nella mente e nel cuore” ha dichiarato invece l’ex governatore della Regione Campania, Antonio Bassolino.

La Protezione Civile: “Nati per coordinare le emergenze come quella del 1980”

Infine, un particolare omaggio in ricordo della tragedia è stato fornito dal Dipartimento di Protezione Civile: “Il 23 novembre 1980 una lunga scossa di magnitudo 6.9 sconquassò l’Irpinia. Persero la vita 2.734 persone e in metà dei comuni colpiti andò distrutto l’intero patrimonio abitativo. I ritardi nei soccorsi misero in luce la necessità di un organismo in grado di coordinare la risposta alle emergenze. Con questo obiettivo nacque, nel 1982, il Dipartimento della Protezione Civile”.