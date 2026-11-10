Quarto, modifica targa con nastro isolante per sfuggire alle telecamere: denunciato dalla Municipale

Aveva escogitato un sistema tanto semplice quanto illecito per cercare di sfuggire ai controlli della Polizia Municipale di Quarto: modificare le lettere della targa della propria automobile utilizzando del comune nastro isolante nero. Un espediente con il quale pensava di rendere più difficile l’identificazione del veicolo attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio. Il tentativo, però, non è passato inosservato. A far emergere l’irregolarità è stato proprio un controllo legato alla sosta sulle strisce blu.

Parcheggia sulle strisce blu, ma la targa non corrisponde al modello dell’auto

L’automobilista, convinto di poter circolare senza essere individuato, aveva parcheggiato il veicolo senza immaginare che proprio quella sosta avrebbe fatto emergere la manomissione.

Durante le verifiche relative a una sanzione, gli operatori hanno infatti riscontrato un’anomalia: la targa rilevata non risultava coerente con il modello del veicolo sanzionato. Una discrepanza che ha immediatamente insospettito gli agenti della Polizia Municipale, facendo scattare ulteriori accertamenti.

Decisive le immagini della videosorveglianza

È stato a quel punto che il sistema di videosorveglianza comunale si è rivelato determinante. Attraverso un’attenta analisi delle immagini, gli operatori hanno individuato un’anomalia grafica nei caratteri della targa.

Gli accertamenti hanno permesso di scoprire il trucco: alcune lettere erano state alterate mediante l’applicazione di piccoli pezzi di nastro isolante nero, utilizzati per modificarne l’aspetto e rendere più complicata l’identificazione del veicolo. Un tentativo di aggirare i controlli che, paradossalmente, ha finito per attirare proprio l’attenzione della Polizia Municipale.

Automobilista identificato e denunciato

Grazie agli approfondimenti effettuati e all’esame delle registrazioni, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità del responsabile. Il cittadino è stato quindi identificato e denunciato in relazione alla manomissione della targa, con riferimento all’articolo 100 del Codice della Strada.