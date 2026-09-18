A Torre del Greco un 21enne è stato fermato e poi condotto in carcere con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, porto di arma clandestina e ricettazione. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 settembre in Via Marconi. Prima la richiesta di una sigaretta, poi gli spari, che hanno ferito due persone.

Torre del Greco, spari per una sigaretta: arrestato 21enne

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, un giovane sarebbe stato aggredito dopo aver chiesto a una ragazza di accendergli una sigaretta. La situazione sarebbe degenerata in pochi secondi. Il 21enne avrebbe esploso almeno cinque colpi ad altezza d’uomo, ferendo lui e anche un altro ragazzo, del tutto estraneo alla vicenda.

Quest’ultimo è stato raggiunto a un piede, mentre l’obiettivo dell’aggressione è stato colpito all’inguine. A notare le sue precarie condizioni di salute sono stati i militari.

Nell’abitazione del 21enne i militari hanno sequestrato una pistola con la matricola abrasa e degli indumenti riconducili all’episodio. Messo alle strette dalla situazione, il giovane avrebbe ammesso di aver sparato dei colpi di pistola, negando però l’intenzione di uccidere.

Il Gip del Tribunale di Torre Annunziata ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. Nel frattempo, le indagini continueranno.