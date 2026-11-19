Auto in possesso di una targa non abbinata, forse utilizzata per commettere una rapina, rinvenuta ad Aversa, prima di un inseguimento. E’ quanto è accaduto nella città normanna quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile in una notte movimentata hanno scoperto in viale Europa, una Opel Corsa di colore nero con una targa non abbinata al veicolo e un’attrezzatura potenzialmente utilizzabile per commettere furti.

Dopo i dovuti accertamenti, gli agenti hanno notato che le targhe originali erano intestate ad una società di noleggio e che l’autovettura poteva essere stata usata per commettere qualche rapina.

Inseguimento ad Aversa, malviventi fuggiti dall’auto

Gli occupanti del veicolo appena arrivati sul posto, alla vista degli agenti, si sono dati subito alla fuga e a quel punto i carabinieri li hanno inseguiti per diversi chilometri. L’inseguimento si è protratto fino alle campagne di Grumo Nevano, in provincia di Napoli, quando l’autovettura si è scontrata contro una cunetta e i malviventi sono fuggiti dall’auto, facendo perdere di fatto le proprie tracce nelle campagne circostanti.

Finita la rincorsa, i Carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione del veicolo, nel corso della quale sono stati rinvenuti diversi arnesi da scasso, oltre a dispositivi per la clonazione delle chiavi e strumenti per la decodifica delle centraline elettroniche delle autovetture.

Opel Corsa sequestrata dai Carabinieri: indagini in corso sui proprietari

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro per consentire tutti gli ulteriori accertamenti investigativi, finalizzati anche a ricostruire la provenienza dell’autovettura e a verificare l’eventuale utilizzo delle attrezzature rinvenute per la commissione di reati.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto. Le indagini sono tuttora in corso per identificare gli occupanti e chiarire ogni aspetto della vicenda. Resta ferma la presunzione di innocenza delle persone eventualmente coinvolte, fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.