Torre del Greco, 17enne rapinato e ferito con una pistola: aggressori in fuga con gli occhiali

Momenti di paura a Torre del Greco, dove un ragazzo di 17 anni è stato vittima di una violenta rapina in strada. Il giovane sarebbe stato prima raggiunto da un colpo sparato con una pistola ad aria compressa e poi colpito alla nuca con il calcio dell’arma. Gli aggressori sono riusciti a fuggire portandogli via un paio di occhiali.

Torre del Greco, 17enne aggredito e ferito durante una rapina

L’episodio si è verificato in via Duca Lecco De Guevara, dove sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Torre del Greco in seguito alla segnalazione di una rapina. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 17enne del posto sarebbe stato avvicinato da alcuni giovani a bordo di un’automobile, intenzionati a rapinarlo.

Durante l’aggressione, uno dei malviventi avrebbe estratto una pistola ad aria compressa, esplodendo un colpo che avrebbe raggiunto il minorenne al labbro. Non contento, lo avrebbe poi colpito alla nuca con il calcio della stessa arma. Dopo aver sottratto un paio di occhiali alla vittima, gli aggressori si sarebbero dati alla fuga a bordo dell’auto, facendo perdere le proprie tracce.

Trasportato all’ospedale Maresca: 15 giorni di prognosi

Il 17enne, rimasto ferito nell’aggressione, è stato trasportato all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove ha ricevuto le cure necessarie. Dopo gli accertamenti medici, è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sull’accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica della rapina e a identificare i responsabili. Restano da chiarire le circostanze dell’aggressione e il numero delle persone coinvolte.