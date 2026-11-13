TikTok blocca l’account di Mario Mario: sparisce il profilo da 1,3 milioni di follower

Bloccato l’account TikTok di Mario Mario, il noto creator campano che aveva raggiunto circa 1,3 milioni di follower. Il profilo risulta disattivato nelle ultime ore, come riferisce Fanpage.it. La notizia arriva a pochi giorni dalla pubblicazione della prima puntata di “The Lion”, l’inchiesta giornalistica dedicata al mondo dei live match. Non è però stato accertato alcun collegamento tra il blocco del profilo e l’inchiesta.

Mario Mario senza account TikTok: il messaggio ai follower

Secondo Fanpage, dopo la scomparsa del profilo dalla piattaforma Mario Mario ha fatto arrivare un messaggio ai suoi sostenitori attraverso l’account della moglie. Il creator avrebbe cercato di tranquillizzare la propria community, senza spiegare quali siano le ragioni tecniche o le eventuali contestazioni alla base del blocco. Al momento non risulta una comunicazione pubblica che chiarisca se si tratti di una sospensione temporanea, di una disattivazione definitiva o di un altro provvedimento della piattaforma. Non è quindi possibile attribuire lo stop a una specifica violazione delle regole di TikTok.

L’inchiesta di Fanpage sui live match e la diffida

La vicenda si inserisce nel dibattito aperto dall’inchiesta “The Lion”, realizzata da Fanpage nell’ambito del format Confidential. Il lavoro giornalistico esamina il sistema delle sfide in diretta su TikTok, i regali virtuali acquistati con denaro reale e le possibili zone d’ombra dei flussi economici legati ad alcuni protagonisti del settore.

Mario Mario figura tra i creator seguiti nell’inchiesta. Fanpage riferisce che i suoi legali avevano inviato una diffida alla redazione prima della trasmissione della prima puntata, andata comunque in onda. La seconda puntata, annunciata per lunedì 16 novembre, dovrebbe concentrarsi proprio sul suo caso. Teleclubitalia aveva già raccontato il contesto dell’inchiesta nell’approfondimento su Mario Mario, Zio Berluscone e il giro di denaro dei live match su TikTok.

Perché l’account è stato bloccato? Nessuna conferma sulle cause

La coincidenza temporale tra la disattivazione dell’account e l’uscita dell’inchiesta non dimostra un rapporto di causa ed effetto. Non sono note le motivazioni ufficiali dello stop e non è corretto presentarlo come una conseguenza accertata delle rivelazioni giornalistiche.

Nell’ambito dell’inchiesta, TikTok ha illustrato a Fanpage le proprie regole contro le attività fraudolente e i contenuti che promuovono la criminalità, ricordando che le violazioni possono portare a limitazioni delle funzionalità, sospensioni o rimozioni. Si tratta tuttavia di informazioni generali sulle policy della piattaforma, non di una spiegazione specifica del caso Mario Mario.

Resta ora da capire se il profilo del creator tornerà accessibile e se TikTok o lo stesso interessato forniranno ulteriori chiarimenti. La vicenda arriva mentre cresce l’attenzione pubblica sui meccanismi di monetizzazione delle dirette social.