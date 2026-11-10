Mario Mario e Zio Berluscone, i re di TikTok nell’inchiesta sui milioni di euro dei live match: l’ombra del riciclaggio

Milioni di euro che si muovono attraverso regali virtuali, sfide in diretta e profili seguiti da centinaia di migliaia di utenti. È il mondo dei TikTok Live Match, un fenomeno sempre più diffuso che, secondo un’inchiesta giornalistica di Confidential, il progetto investigativo di Fanpage.it, potrebbe nascondere anche operazioni di riciclaggio di denaro e collegamenti con circuiti criminali.

A lanciare l’allarme è anche il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, che ha spiegato come le organizzazioni mafiose abbiano imparato a sfruttare i social network per comunicare, fare affari e compiere attività illecite. Un’evoluzione che vede le piattaforme digitali trasformarsi, in alcuni casi, da semplici strumenti di intrattenimento in possibili canali per movimentare denaro di provenienza sospetta.

Come funzionano i TikTok Live Match e quanto guadagnano i creator

Il meccanismo dei live match è apparentemente semplice: due o più creator si sfidano in diretta e gli spettatori possono sostenerli acquistando regali virtuali con denaro reale. I doni hanno valori differenti, dalle piccole rose virtuali fino ai più costosi Leoni e TikTok Universe, che possono generare compensi di centinaia di euro per chi li riceve.

I regali contribuiscono al punteggio della sfida e vengono convertiti in ricompense digitali che, secondo le regole della piattaforma, possono essere monetizzate. È proprio questo passaggio dal denaro reale ai regali virtuali e successivamente ai compensi dei creator a essere finito sotto la lente dell’inchiesta. Secondo quanto ricostruito da Confidential, alcuni utenti si scambierebbero donazioni particolarmente elevate attraverso accordi precedenti alle dirette, dando vita a movimentazioni economiche che sollevano interrogativi sulla provenienza dei fondi.

TikTok, 60 milioni di euro all’anno: la Campania al centro del fenomeno

Uno dei dati più significativi emersi dall’inchiesta riguarda il volume economico delle sfide. Secondo il monitoraggio effettuato dai giornalisti di Confidential nell’arco di un anno, in Italia i live match movimenterebbero circa 60 milioni di euro, con oltre il 90% delle donazioni osservate riconducibile alla Campania.

Si tratta di stime giornalistiche riferite al fenomeno delle donazioni, non di somme interamente riconducibili ad attività illecite.

La centralità del territorio campano emerge anche da un altro dato citato nell’inchiesta. Secondo il rapporto L’evoluzione delle mafie nell’era digitale, realizzato in collaborazione con la Fondazione Magna Grecia, il 40% dei contenuti a sfondo mafioso o mafiofilo analizzati su TikTok sarebbe prodotto nell’area di Napoli e della Campania. Un fenomeno che evidenzia quanto la rappresentazione della criminalità organizzata sia entrata anche nei linguaggi e nelle dinamiche dei social network.

Da Napoli a Las Vegas: l’inchiesta sugli influencer di TikTok

Per comprendere cosa si nasconda dietro le grandi donazioni, i giornalisti di Confidential hanno seguito per oltre un anno alcuni creator particolarmente popolari, arrivando anche a Las Vegas e infiltrandosi nell’ambiente dei live match come aspiranti influencer. Tra i protagonisti esaminati figurano personaggi conosciuti sui social come Mario Mario, ‘O Messicano, Francesco Ciotola e Zio Berluscone.

L’inchiesta si concentra soprattutto sui rapporti tra creator e grandi donatori, approfondendo l’esistenza di possibili circuiti poco trasparenti e sospette movimentazioni finanziarie. Nel racconto giornalistico emergono riferimenti a presunte frodi internazionali, carte clonate e operazioni di riciclaggio. La presenza di un creator nell’inchiesta, tuttavia, non costituisce di per sé una prova del suo coinvolgimento in attività criminali.

La risposta di TikTok: controlli, verifiche e contrasto alle attività illecite

Alle questioni sollevate dall’inchiesta, TikTok ha risposto illustrando le proprie procedure di sicurezza e le misure adottate per contrastare gli abusi. La piattaforma ha precisato che le sue regole vietano contenuti che glorificano la violenza, promuovono attività criminali o incentivano comportamenti fraudolenti.

Ha inoltre richiamato l’esistenza di sistemi di verifica dell’identità dei creator, controlli sulle transazioni e limiti per determinate operazioni finanziarie.

Secondo i dati comunicati dalla società, nell’ultimo trimestre del 2025 oltre il 99% dei video rimossi in Italia per violazioni delle linee guida sarebbe stato eliminato attraverso sistemi di rilevamento proattivo. ha anche ribadito che l’accesso alle funzionalità di monetizzazione è riservato agli utenti maggiorenni e che le violazioni possono portare alla sospensione o alla rimozione degli account.