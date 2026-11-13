Momenti di forte apprensione nella tarda serata di mercoledì 11 novembre, a Valle di Maddaloni, dove il tempestivo intervento dei Carabinieri della locale Stazione ha consentito di scongiurare conseguenze drammatiche e di mettere in salvo un uomo che si trovava in una situazione di grave pericolo sui Ponti dell’Acquedotto Carolino.

Valle di Maddaloni, dramma sfiorato: i Carabinieri salvano un uomo sospeso nel vuoto

L’episodio si è verificato in via Valle di Caserta, durante un servizio di pattugliamento automontato. I militari dell’Arma, transitando nei pressi dell’ultima arcata del monumentale acquedotto, hanno notato due autovetture parcheggiate in maniera anomala e, poco dopo, hanno udito le urla di un uomo provenire dalla vicina scarpata che conduce all’ultimo livello della struttura.

Intuendo immediatamente che potesse esserci una persona in pericolo, i Carabinieri hanno raggiunto l’uomo che si trovava all’esterno del cancello del monumento e che, visibilmente agitato, chiamava ripetutamente il nome di un conoscente. Il timore che quest’ultimo potesse trovarsi in una condizione di grave rischio ha spinto i militari ad agire senza esitazione.

La dinamica del salvataggio

Superato rapidamente il cancello d’ingresso, alto circa tre metri, i Carabinieri si sono addentrati nell’area del monumento, riuscendo a individuare, nel buio, un uomo seduto al centro del ponte, con entrambe le gambe sospese nel vuoto. La persona, in lacrime e in evidente stato confusionale, si trovava in una condizione di estremo pericolo. I militari hanno dapprima tentato di instaurare un dialogo, cercando di convincerlo ad allontanarsi spontaneamente dalla posizione in cui si trovava. Di fronte all’impossibilità di ricondurlo alla ragione e considerata l’imminenza del rischio, sono intervenuti direttamente, esponendosi a loro volta al pericolo: raggiunto l’uomo alle spalle, sono riusciti ad afferrarlo e, vincendone la resistenza, a trattenerlo sulla superficie calpestabile del ponte, sottraendolo così a una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze irreparabili.

Una volta riportato in condizioni di sicurezza, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Restano al momento da chiarire le circostanze e le motivazioni che hanno determinato quanto accaduto.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza dell’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dai Carabinieri e, soprattutto, la capacità di intervento dei militari dell’Arma anche nelle situazioni più delicate, nelle quali prontezza, sensibilità e sangue freddo possono fare la differenza. In questa circostanza, la tempestività e il coraggio dei Carabinieri della Stazione di Valle di Maddaloni si sono rivelati determinanti per salvaguardare una vita umana.

Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria competente.

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