Afragola, quarta stesa alle Salicelle: 40 colpi contro l’isolato 11, sindaco chiede aiuto al prefetto

Ancora spari ad Afragola, dove nella notte si è verificata la quarta stesa in meno di ventiquattr’ore. Questa volta nel mirino è finita la parete esterna dell’isolato 11 del rione Salicelle, raggiunta da circa quaranta colpi d’arma da fuoco. L’allarme è scattato poco prima delle quattro, quando alcune telefonate anonime hanno avvertito le forze dell’ordine.

Afragola, quarta stesa alle Salicelle: recuperati bossoli calibro 7,62

Gli agenti del commissariato di Afragola, guidato dal vicequestore Manuela Marafioti, sono intervenuti per i rilievi. Sul posto, secondo la ricostruzione pubblicata da Il Mattino, sono stati trovati decine di bossoli calibro 7,62. Il quotidiano riferisce dell’impiego di armi automatiche: si tratta di un elemento sul quale restano necessari gli accertamenti balistici.

Non risultano al momento persone identificate come autori della sparatoria. Sempre secondo il resoconto del quotidiano, i residenti interpellati non avrebbero fornito elementi utili sulla dinamica del raid. Non sono stati comunicati, nelle informazioni disponibili, feriti riconducibili a quest’ultimo episodio.

Quattro raid a colpi di pistola e la bomba davanti all’autonoleggio

La nuova raffica di spari arriva dopo altri tre episodi registrati nelle ore precedenti in via Terza Traversa San Marco, via Terza Traversa Diaz e nei pressi dell’isolato 19 del rione Salicelle. Il Mattino segnala la presenza di attività di spaccio nelle aree interessate e indica il settore dell’isolato 19 come zona di influenza del gruppo Bizzarro-Barbato: sono riferimenti di contesto che non dimostrano, da soli, chi abbia organizzato gli attacchi.

Nella stessa sequenza di ore, un ordigno è esploso davanti a un’attività di autonoleggio in via Giovanni Verga. L’episodio era già stato raccontato da Teleclubitalia nell’articolo sulla bomba carta davanti all’autonoleggio di Afragola. Alcune testimonianze raccolte dalla stampa parlano anche di passaggi di motociclisti vestiti di nero e con caschi integrali. Non è stato tuttavia accertato pubblicamente un collegamento tra questi movimenti e le sparatorie. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la successione degli episodi e verificare eventuali legami.

Il sindaco Giustino chiede un comitato per l’ordine pubblico

Di fronte al ripetersi dei raid, il sindaco Gennaro Giustino è tornato a sollecitare l’intervento della Prefettura di Napoli, chiedendo la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il primo cittadino ha ribadito la fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e ha invitato la comunità a non cedere alla pressione della criminalità organizzata.

Il clima di tensione ha già portato a un rafforzamento dei controlli in città. Le indagini dovranno chiarire chi abbia sparato contro l’isolato 11, quale fosse l’obiettivo del raid e se i quattro episodi e l’esplosione in via Verga facciano parte di un’unica strategia intimidatoria.