Giugliano, furto notturno in negozio di barbiere: bottino da 8mila euro

Raid notturno in un negozio di barbiere “Anthony’s Mens Saloon”, in via Frezza a Giugliano. Ignoti hanno forzato l’ingresso e si sono introdotti nel locale commerciale, portando via il registratore di cassa e attrezzi da lavoro per un valore complessivo di 8mila euro. Come apprende la nostra redazione, sul posto sono intervenuti gli uomini del Commissariato di Giugliano-Villaricca, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze del proprietario.

“Mi hanno portato via i sacrifici di una vita”, ha dichiarato il commerciante a Teleclub. Una parte della refurtiva sarebbe stata abbandonata nei pressi di un negozio di frutta e verdura, anch’esso obiettivo di un raid da parte degli stessi balordi. Gli agenti della Polizia di Stato hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica e risalire all’identità dei malviventi.