Terremoto, possibili scuole chiuse anche domani a Bagnoli e Fuorigrotta: attesa per la decisione del Comune

Le scuole di Bagnoli e Fuorigrotta potrebbero restare chiuse anche domani, 14 marzo 2025, secondo quanto riportato da fonti del Comune di Napoli. A seguito della scossa di terremoto registrata nella notte del 13 marzo, con magnitudo 4.4, il Comune aveva già disposto la chiusura degli istituti scolastici dei quartieri interessati per la giornata odierna, giovedì.

Terremoto a Napoli, possibili scuole chiuse anche domani a Bagnoli e Fuorigrotta: attesa per la decisione del Comune

Per consentire ulteriori verifiche e facilitare il lavoro degli addetti alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, l’ordinanza di chiusura potrebbe essere estesa anche a domani, venerdì 14 marzo. Una decisione ufficiale del Comune è attesa in serata, dopo il completamento degli ultimi collaudi sugli edifici scolastici.