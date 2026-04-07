Campi Flegrei, scuole aperte domani: nessuna criticità dopo le scosse

Scuole regolarmente aperte domani, mercoledì 8 aprile, nei comuni dei Campi Flegrei. Dopo le scosse registrate nella notte, le verifiche effettuate su edifici scolastici e strutture pubbliche non hanno evidenziato criticità, consentendo la ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze pasquali.

Verifiche dopo il terremoto: nessun danno agli edifici

La decisione è arrivata al termine della riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi, convocata questa mattina dalla Prefettura di Napoli. Ai controlli hanno partecipato diversi enti istituzionali, tra cui l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, la Protezione Civile, la Città Metropolitana di Napoli, i comuni coinvolti e le forze dell’ordine. Le ispezioni eseguite nelle ore successive alle scosse non hanno rilevato danni strutturali né situazioni di pericolo, confermando la piena sicurezza degli edifici scolastici.

Scuole aperte nei comuni flegrei

Alla luce degli esiti positivi, i plessi scolastici comunali e provinciali situati nei Campi Flegrei, inclusi Napoli, Bacoli e Monte di Procida, riapriranno regolarmente. La ripresa delle lezioni è quindi confermata senza variazioni rispetto al calendario scolastico regionale.

Monitoraggio costante sul territorio

Le autorità continueranno a monitorare la situazione nelle prossime ore, mantenendo alta l’attenzione sull’area flegrea, già interessata da fenomeni sismici negli ultimi tempi. L’obiettivo resta garantire la sicurezza dei cittadini e la regolare prosecuzione delle attività scolastiche.