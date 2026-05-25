Parete, minaccia di uccidere la madre 83enne durante una lite: 48enne arrestato

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 24 maggio, a Parete, nel Casertano, dove un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver minacciato di morte l’anziana madre convivente al culmine di una violenta lite domestica. L’intervento tempestivo dei militari della Stazione di Parete, supportati da una pattuglia della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Lite familiare a Parete: madre 83enne minacciata dal figlio

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, all’origine dell’ennesimo episodio di tensione familiare vi sarebbero stati i problemi legati alla tossicodipendenza dell’uomo e la volontà dell’anziana madre, 83 anni, di interrompere una convivenza diventata ormai insostenibile.

Nel corso della discussione, il 48enne avrebbe iniziato a pronunciare pesanti minacce nei confronti della donna, generando forte paura per la sua incolumità. Le intimidazioni sarebbero proseguite anche durante una telefonata con il militare in servizio presso la caserma dei Carabinieri di Parete, contattata mentre l’emergenza era ancora in corso.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

Ricevuta la richiesta di aiuto, le pattuglie dell’Arma hanno raggiunto rapidamente l’abitazione. Anche alla presenza dei militari, l’uomo avrebbe continuato a mantenere un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti della madre, rendendo necessario un intervento immediato per mettere in sicurezza l’anziana. Dopo aver raccolto le testimonianze e ricostruito l’accaduto, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del 48enne, già noto alle forze dell’ordine.

Trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, prontamente informata dei fatti.