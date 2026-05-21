Si fa la conta dei danni dopo il terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito i Campi Flegrei questa mattina alle 5 e 50. Danneggiato il belvedere Maurizio Valenzi di via Castello a Bacoli, uno dei luoghi più iconici della città. Una parte dell’arcata si è sbriciolata anche se l’arco resta miracolosamente in piedi. Ma l’attenzione massima è concentrata sugli edifici: per questo è stata disposta la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado a Bacoli, Pozzuoli, Monte di Procida, Quarto, Qualiano e Giugliano. Necessarie le verifiche strutturali.

Campi Flegrei, la conta dei danni dopo il terremoto: sfregiato il Belvedere di Bacoli

A pagare le conseguenze del terremoto anche stabili di proprietà privata. “In molti ci segnalano il cedimento di parte di intonaci di dalle facciate di edifici privati. – spiega il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione – Stiamo ricevendo chiamate da parte di residenti che ci segnalano criticità all’interno delle abitazioni private. E ci vengono segnalati anche danni ai costoni che affacciano sul mare”.

Danni anche a Pozzuoli

Il Parco Archeologico dei Campi flegrei, fa sapere il direttore Fabio Pagano, “chiude tutti i suoi siti per consentire controlli tecnici di sicurezza”. Segnalata anche la caduta di alcuni massi dalla strada dopo cedimenti registrati lungo i costoni tra Punta Epitaffio e Punta Pennata, sempre a Bacoli.

Infine crolli si segnalano anche a Pozzuoli. In via Sacchini sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale. Da un palazzo sono caduti calcinacci e pezzi di intonaco, per fortuna senza provocare feriti.

315 terremoti in un mese

Nel solo mese di aprile, secondo l’ultimo bollettino dell’Osservatorio Vesuviano, ai Campi Flegrei erano stati registrati 315 terremoti: l’evento più energetico è stato registrato l’8 aprile, di magnitudo 3,4. Dagli inizi di aprile i sensori hanno registrato un sollevamento del suolo con valore medio mensile di circa 15 millimetri al mese.